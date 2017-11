12 POR CIENTO DE LOS JÓVENES CONSUMEN ALCOHOL Y MARIGUANA

Luego de señalar que en el Estado de Campeche, el 12 por ciento de los jóvenes pasa del consumo de cerveza a fumar mariguana con los amigos de la colonia, o bien una droga más fuerte que lo hacen por primera vez, Guillermo Borja Perea, conferencista sobre la Prevención de Adicciones, destacó que el 6 por ciento de los habitantes ya es crónico y necesita una atención especializada.

En entrevista poco antes de impartir una conferencia magistral sobre este problema, a jóvenes, adolescentes y padres de familia, organizada por la Comisión de Salud de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, se pronunció por el establecimiento de políticas públicas que ayuden a quienes tienen problemas de adicciones, y evitar el estigma de “vicioso”, pues se trata de un problema de salud.

-Lo que se trata de hacer es que ese seis por ciento no crezca nunca, pues es una persona que ya abandonó estudios, trabajo, que le cuesta a la sociedad y se puede ayudarles y no crezcan los otros índices –manifestó- y agregó que, lo primero como medida de prevención, es hacer un diagnóstico en donde “tenemos que medir quiénes requieren una atención directa de un terapeuta que pueda ayudar a hacer conciencia de su consumo, con eso es más que suficiente, y estamos hablando de más de 80 por ciento”.

-Del 12 por ciento, a esas personas se les tiene que dar atención especializada y médica, y el 6 por ciento se tiene que abrir lugares que estén especializados, profesionalizar a las instituciones de salud, pues tristemente no conocen cómo trabajar con un adicto, cómo trabajar con las adicciones; los intoxican pero no resuelven el problema, les dan medicamentos para sanar el síntoma, la “cruda” o malestar pero no arregla el problema, la raíz. El problema no es el consumo, no es la sustancia, el alcohol, sino que hay males más profundos que los lleva a ese consumo.

-Debe haber políticas públicas que brinden capacitación a los centros de manejo, al personal, finalizó.