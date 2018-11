2018, AÑO DIFÍCIL PARA INDUSTRIALES CAMPECHANOS

El año por concluir fue un año difícil en materia económica para las empresas y para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); muchos proyectos se frenaron pero a pesar de ello, seguimos trabajando y lo hacemos con la Secretaría de Desarrollo Económico para ver la manera de que el cierre de año no sea tan complicado, informó el presidente de ese organismo empresarial, David Gutiérrez Castro.

Agregó que el crecimiento de la Cámara se mide en afiliaciones de empresarios y el estado financiero que registre.

-Si hablamos del estado financiero, fue un año complicado, y estamos buscando la manera de resolver la parte del pago de aguinaldos… no está fácil, pero trabajamos en una solución.

Señaló que en materia de afiliados, los últimos dos meses se registró un repunte y confió cerrarán el mes de diciembre con 180 socios, cifra muy similar a la de años anteriores, pues oscila entre 160 y 180 socios.

-Pensamos sería más difícil pero estos dos meses sí hubo gente interesada a raíz de todo lo que se ha venido haciendo en la Cámara por temas como apoyos, la Tienda, participando en Ferias… El proyecto para el próximo año va a ser más intenso todavía en trabajo, muchas cosas de las que hemos trabajado este año se van a venir consolidando en temas de Ferias, capacitaciones, recursos que sí vamos a ver, salvo que el Inadem tome otro rumbo, podemos ver beneficios para los afiliados.

En cuanto al pago de aguinaldos, indicó recurrir a financiamiento para cumplir con esa prestación sería la última opción, es una posibilidad que no está en el escritorio.

-Estamos haciendo todo lo posible para que nos vaya bien y tenemos algunos eventos que vamos a hacer en la Cámara para saldar el tema de aguinaldos. Pero como plan B, si no se logra cubrir, habrá que recurrir a financiamiento.

-Históricamente siempre hemos cumplido, no ha habido ningún incidente de algún afiliado que no haya cubierto y no hay registro de demandas por empleados. Esperemos no recurrir a préstamos.