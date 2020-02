30 muertos y varios secuestrados por ataque yihadista

Al menos 30 personas murieron y “numerosas mujeres y niños” fueron secuestrados el domingo por la noche en un ataque yihadista en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, donde está presente el grupo Estado Islámico de África Occidental (ISWAP).

El domingo por la noche, los insurgentes atacaron decenas de vehículos a la altura del pueblo de Auno, a 25 km de Maiduguri -capital del estado de Borno-, bloqueados allí por el toque de queda impuesto por el ejército nigeriano.

(Los insurgentes) mataron a no menos de 30 personas, la mayoría pasajeros que viajaban por la carretera entre Maiduguri y Damaturu e incendiaron 18 vehículos”, indicó el gobierno local en un comunicado.

El ataque no fue reivindicado, pero la región cuenta con una fuerte presencia del ISWAP, la rama del grupo yihadista Boko Haram afiliada al Estado Islámico, que en las últimas semanas llevó a cabo varios ataques y secuestros en la carretera.

This is what I met at Auno this morning. Ya Allah protect your servants pic.twitter.com/t7rydpGXVH

— T A D A M A📷📸 (@Godowoli_Jnr) February 10, 2020