ESTADOS UNIDOS NO ESTÁ A LA ALTURA PARA NEGOCIAR TLCAN: SALINAS DE GORTAR

El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, destacó que el equipo mexicano que participa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina es de alta calidad, caso contrario de lo que sucede con EU, “quienes no están a la altura”.

Me da una gran confianza de que el equipo mexicano es de alta calidad, como Ildefonso Guajardo y con la labor política que realiza el canciller Luis Videgaray; sus contrapartes no están a la altura de ellos”, comentó.

Es una pena ver la baja calidad del equipo negociador estadounidense; no pasarían un examen elemental de economía; esa insistencia de ellos de que fue un tratado que se les impuso de manera agresiva, como si nosotros…”, agregó.

En entrevista con Yuriria Sierra, en Imagen Televisión, el exmandatario destacó que en la negociación del TLCAN se debe ser didáctico.

No es posible que Estados Unidos no entienda que el déficit comercial que tiene con México y con todos los países como China, Alemania, Japón, obedece a que en los Estados Unidos no ahorra, todo el ingreso nacional se lo consumen, todo viene de afuera y, ¿cómo entra de afuera? Con un déficit comercial.