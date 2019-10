BISOGNO ATACA CON TODO A YALITZA APARICIO

El conductor de espectáculos, Daniel Bisogno, ahora arremete contra Yalitza Aparicio. Señaló que la protagonista de ‘Roma’ necesita un ventrílocuo si quiere volver a actuar en cine, pues no es actriz.

El ácido comentario vino después de que en ‘Ventaneando’ informaron que Yalitza recibió un reconocimiento por parte del alcalde de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz, en su ciudad natal, por promover el orgullo e identidad de la mujer tlaxiaqueña y de la mujer indígena.

El reconocimiento lo recibió en el marco de los 135 años de Tlaxiaco como ciudad heroica, pues ahí hubo una batalla contra los franceses.

“Es la primera vez que me presento de forma oficial en Tlaxiaco, no me he olvidado de mi tierra, siempre regreso a llenarme de energía, de las ganas que ustedes me transmiten de seguir adelante”, dijo Yalitza.

Ya en conferencia de prensa refrendó el amor a su tierra, el amor que le enseñaron de sus orígenes y también lo que la gente de Tlaxiaco le ha transmitido.

Yalitza Aparicio, nominada como ‘mejor actriz’ en los Óscar, confesó que tiene propuestas para volver a actuar en cine, pero le dará prioridad a los proyectos que tiene en Tlaxiaco.

Y las reacciones de Daniel Bisogno no se hicieron esperar, aprovechó el momento para volver a decir que Yalitza Aparicio no es actriz, sobre todo cuando Pedro Sola comentó que ‘Roma’ fue lo mejor que le pasó a Aparicio.

Depende cómo lo tomes porque después la caída puede ser muy dura cuando… Aquí, si no la dirige (Alfonso) Cuarón, las cosas van a estar muy complicadas para Yalitza… necesita un ventrílocuo como fue Cuarón, esa es la realidad… no es actriz…”, le respondió Daniel Bisogno.

Agregó que fue magistralmente dirigida, llevada paso a paso con estímulos básicos, esenciales y hasta salvajes para que pudiera sacar adelante al personaje.