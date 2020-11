90% de la vacuna contra el COVID19 de Pfizer y BioNTech muestra eficacia

Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra el coronavirus muestra una eficacia superior al 90 por ciento en los participantes, sin evidencias previas de infección.

Así lo dieron a conocer este lunes, según el primer análisis de eficacia provisional realizado por un Comité de Monitoreo de Datos (DMC) externo e independiente del estudio clínico de Fase 3.

“Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad. El primer conjunto de resultados de nuestro ensayo de la vacuna Fase 3 COVID-19 proporciona la evidencia inicial de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir COVID-19 ”, dijo el Dr. Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

El ensayo clínico de fase 3 de BNT162b2 comenzó el 27 de julio y ha inscrito a 43,538 participantes hasta la fecha, 38,955 de los cuales han recibido una segunda dosis de la vacuna candidata al 8 de noviembre de 2020.

Según las proyecciones actuales, esperan producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1300 millones de dosis en 2021.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020