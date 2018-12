A CRISTIAN CASTRO LE GUSTA TOMAR LECHE EN BIBERÓN

De acuerdo a la expareja de Cristian Castro, Gabriela Boo, al cantante le gustaba dormir por las noches mientras tomaba su leche con un biberón.

Al ser entrevistado, el hijo de Verónica Castro lo tomó de muy buen humor e indicó que le encantaban los biberones.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan “ay, que niñito”, “eres un bobito”, manifestó el artista a ‘El gordo y la flaca’ de Univisión.

“A mí no me importa, me da por hacer cositas así. No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir “que rico”, agregó.