A diputado José Inurreta no le parece que “todo sea becas”

No estamos en contra de los programas federales que son de otros sexenios, y que dan apoyos, y que aunque no todos son nuevos, no veo mal la entrega de recursos a los ciudadanos, pues todos tienen derecho a conseguir u obtener una beca para trabajar para estudiar; el problema será el dinero porque el país necesita producir, emprender y generar riqueza y pueda avanzar y si no lo hay, de dónde se va a obtener, manifestó el diputado panista José Inurreta Borgés,

-Si no lo hay y van a agarrar dinero de las reservas internacionales y van a estar quitando dinero a salud o a otros rubros importantes como medio ambiente, que no tiene presupuesto, y se le ha quitado muchísimos recursos a otras actividades productivas como la pesca.

-No me parece bien que todo sea becas, y lo que produce, lo están dejando a la deriva y eso va traer consecuencias, las está trayendo para la economía del país –advirtió.

-Es una carga tributaria muy grande y de dónde van a salir esos recursos; no estoy en contra de que se den los apoyos, siempre se ha hecho, pero lo demás no recibe nada, como el campo, la agricultura, los recursos naturales, no hay nada y se retiraron muchos programas de asistencia.

-Los emprendedores están abandonados y son los que generan dinero. Todo lo que se da viene de la recaudación, de la gente que paga impuestos y es la que hoy está desprotegida, no se siente apoyada y eso es muy grave… los comerciantes, empresarios, industriales, no podrán seguir contratando gente ni pagar impuestos y no estamos metiendo en un problema de administración que esperemos el Gobierno Federal se dé cuenta a tiempo o más adelante traerá problemas no solo económicos, también sociales –concluyó.