A ELISEO LE VALEN LOS TRABAJADORES: BONILLA

“La huelga estalló por la postura negativa y la cerrazón de las autoridades del Ayuntamiento”, acusó el líder sindical Manuel Bonilla Carrillo, asegurando que los allegados al alcalde Eliseo Fernández Montufar se encargaron de tratar de intimidar a los trabajadores durante el primer día de este movimiento.

“Estos señores cansaron a la presidenta de Conciliación y Arbitraje con su postura negativa, el presidente municipal es una persona que no le interesa la huelga, no lo vamos a estar buscando, él debería estar en Palacio Municipal despachando y no se encuentra, anda bacheando, le valen los trabajadores, por eso estalló la huelga, porque tiene una postura negativa y esa cerrazón”.

Manuel Bonilla afirmó que continuarán la huelga en un ambiente pacífico apegado a la Ley, confiando en que los inspectores de la Junta de Conciliación y Arbitraje tomen cartas en el asunto en caso de detectarse alguna anomalía o a quien intente alterar el orden.

“En el mercado los trabajadores se condujeron con respeto pero los empleados de confianza se pusieron contra ellos que no querían que cierren, hay intimidación, hemos notado que le dicen al trabajador que entre y salga como si fuera casa de la gente del alcalde, pero nosotros continuaremos con respeto para que la huelga siga”.