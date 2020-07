A fin de mes resarcirán daños a ganaderos, primero Hopelchén

Antes de concluir el mes de julio, la Confederación Nacional Ganadera (CNG) iniciará el pago por daños y pérdidas al hato pecuario que ocasionó la tormenta tropical “Cristóbal”; es el municipio de Hopelchén donde podrían empezar la entrega de recursos, pues fue el más afectado.

Omar Arjona Ceballos, presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR), dio a conocer lo anterior y precisó los médicos veterinarios zootecnistas están en el municipio de Hopelchén, validando los daños.

-Comenzaron con Hopelchén, sigue Champotón, en el Valle de Yohaltún y, finalmente, Carmen, en la zona de los Ríos; No se incluye Campeche porque no tuvo problemas, hay municipios que no tuvieron inundaciones. Lo más dañados fueron Hopelchén, Champotón y Carmen, en ese orden, todos del sector social.

Explicó que esto se debe al tipo de zona donde están los ranchos y en Hopelchén no hay donde corra el agua, por lo que sigue inundado, tiene 4 a 5 metros de tirante de agua.

-Está muy hondo todavía, pero ya se movió todo el ganado que se había quedado aislado, ya se traslado.

Por último, aseguró hay el recurso suficiente para pagar a los productores afectados.