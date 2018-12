A FINALES DE ENERO ENTREGARÁN BAZAR ARTESANAL

Será tentativamente a finales del mes de enero del 2019 cuando sea entregada la obra del Bazar Artesanal, hasta ese entonces, los artesanos campechanos permanecerán exponiendo sus productos en el Ex Templo de San José, manifestó el secretario de Desarrollo Económico, José Berzunza Espínola.

“Los artesanos seguirán en el ex templo de san José hasta finales del mes de enero, algo que se tomó en común acuerdo con ellos es que seguiremos apoyando en las actividades artesanales y la realidad es que ellos están conscientes de que trabajos del nuevo bazar van en la recta final”.

Berzunza Espínola afirmó que las ventas de artesanías no se han visto afectadas, por el contrario, en el Ex Templo han incrementado, razón por la que los artesanos no se han desesperado por pasarse al nuevo Bazar.

“Por parte de los artesanos no existe ningún apuro para pasarlos al Nuevo Bazar, al contrario, ellos nos manifestaron que durante esta temporada decembrina querían mantenerse en el ex templo de San José para poder mantener sus ventas, lo cual nos permite terminar en buena forma y en buena manera el bazar artesanal”.