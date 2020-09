A partir del 16 de septiembre ya se podrá vender alcohol en el estado

A partir del próximo miércoles 16 de septiembre se reanudará de manera parcial la venta de bebidas alcohólicas, como parte de la reactivación de las actividades económicas, informó Pedro Armentía López, Secretario de Gobierno, quien indicó la decisión se tomó la mañana de este sábado en la sesión en la Junta Reguladora de Alcoholes, modificando el acuerdo del 23 de junio pasado que permite en algunos rubros y giros la venta, comercialización de este tipo de productos.

Los giros a los que se les permitirá la venta son loncherías y cocktelerías, con servicio de lunes a domingo de 12 del día a seis de la tarde; supermercados, depósitos y licorerías, de martes a viernes de 10 de la mañana a seis de la tarde; tiendas de abarrotes, minisupers, agencias, subagencias, expendios martes a viernes de 12 horas a seis de la tarde; restaurants de lunes a domingo de 13:00 a once de la noche.

Las distribuidoras lo harán de lunes a sábado de 9 de la mañana a seis de la tarde; tiendas de conveniencia y franquicias, podrán hacerlo de martes a viernes de 10 de la mañana a seis de la tarde y, finalmente, hoteles y moteles en servicios a cuartos y en su prestación de restaurants, de lunes a domingo de una de la tarde a once de la noche.

Puntualizó se excluyen los giros de cabarets, discotecs, cantinas, salón de baile, salón billar, charrerías, entre otros.

Aclaró la prioridad no es la venta de alcohol, pues primero está la salud de los campechanos, por lo que se da a conocer la modalidad en que se podrán vender bebidas alcohólicas, pues no se permitirá el acceso a los clientes a los puntos de venta y solo se podrá vender en mostrador en áreas habilitadas para recibir el pedido o a través de las plataformas que proporcionan los grupos cerveceros que dan a conocer sus puntos de venta y contarán con todas las medidas sanitarias.

Pidió no solo guardar la sana distancia, también la cordura y la prudencia pues la venta de estos productos no es una reactivación económica, pues se puede convertir en una situación de riesgo epidemiológico, por lo que los giros que no respeten los horarios, además de multas, se les cancelará la licencia de alcoholes.