Abierto de EEUU se jugaría a puerta cerrada

El Abierto de Estados Unidos de tenis mantiene sus planes de celebrarse en Nueva York a partir del 31 de agosto, pero sería sin espectadores en las canchas, a la espera de la autorización de las autoridades.

El prestigiado diario The New York Times (NYT), citó a cuatro responsables tenísticos, cuya identidad no reveló, que coinciden en que la intención de los organizadores es que el Abierto se dispute en sus fechas originales (del 31 de agosto al 13 de septiembre) a pesar de los desafíos de la pandemia de coronavirus.

Cabe anotar que la realización de este torneo de “Grand Slam” ha estado sumido en la incertidumbre durante semanas, mientras un grupo de figuras del tenis han expresado sus dudas acerca de competir en Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos.

La Federación de tenis de Estados Unidos (USTA) cuenta con el apoyo de los circuitos ATP (masculino) y WTA (femenino) para celebrar el Abierto en su sede de Flushing Meadows sin la presencia de aficionados, apuntó el NYT.

Se espera que la Federación anuncie la decisión durante esta semana, según el diario.

Por su parte, la revista Forbes también reportó que el Abierto se llevaría a cabo como está previsto y que el anuncio se haría “pronto”.