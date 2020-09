Abuelito aprende a leer y escribir durante la pandemia por covid-19

Un abuelito identificado como Don Felipe Lira, que reside en Estados unidos, aprendió a leer y a escribir durante el confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19.

Con el apoyo de sus familiares Don Felipe logró su meta, esfuerzo por el cual fue reconocido, volviéndose viral en redes sociales.

La historia fue dada a conocer a través de Twitter por su sobrina.

“Mi tío no fue a la escuela, así que le estoy enseñando a escribir y él escribió los nombres de sus nietos por primera vez”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

Ante el inmenso apoyo de los internautas y de su interés para saber sobre su avance, su familiar creó una cuenta donde sube todo lo relacionado con Don Felipe.

“¡Mi tío ha llorado con el amor y el apoyo de todos! Muchos de ustedes quieren mantenerse al día con su progreso y, por lo tanto, ¡creé su propia cuenta de Twitter! Publicaré actualizaciones sobre @eltiofelipelira 💙 ¡¡Muchas gracias a todos una vez más !!”.

My uncle has been brought to tears with everyone’s love and support! Many of you want to keep up with his progress and therefore I created his very own Twitter account! I will be posting updates on @eltiofelipelira 💙 Thank you all so much once again!!

— Kennya 🏳️‍🌈 (@kennya_ramos) March 19, 2020