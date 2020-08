Abuelitos aprovechan clases por TV para terminar sus estudios

Debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, las clases han cambiado su modalidad, ahora siendo transmitidas en diversos canales de televisión y radio, lo que permite que demás personas de todas las edades puedan tomar las clases, tal es el caso de los abuelitos que no pudieron finalizar sus estudios.

A través de redes sociales, se han dado a conocer historias de abuelitos que en algunas ocasiones acompañan a sus nietos, y en otras están interesados en repasar las clases y aprender lo que no tuvieron oportunidad.

Son diversas historias y testomonios que se han compartido en redes sociales, donde los internautas explican que las personas más grandes de sus familias se sientan frente a la televisión para prestar atención a cada uno de los temas que se imparten en las clases virtuales.

Tal es el caso de Ángeles de 71 años, residente de la Ciudad de México, su nuera Andrea Salmerón indicó en redes que la señora de la tercera edad llegó hasta sexto de primaria, y ahora está entusiasmada por ver en qué año se quedó y poder seguir aprendiendo más y más.

Contando más el fondo de la historia de Ángeles, es que tras negársele concluir sus estudios, y verse obligada a entrar al mercado laboral, se pagó una carrera técnica secretarial.

“Por ahora le entusiasma muchísimo seguir en las clases de tele. La televisión debe regresar a su vocación formativa y de información”.

Otro es el caso de la usuaria Aleside, quien compartió la historia de su mamá de 76 años que decidió aprovechar las clases en la tele para “ver qué aprendo”.

Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

76 años y no se rinde!! pic.twitter.com/rzUoItXGV5

— Chapar..Rita Mosha! ⚾🌹📚 (@Alesidenew) August 26, 2020