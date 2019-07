ACÁ NO SE PROTEGE A NADIE, AFIRMA FISCAL ANTICORRUPCIÓN

“Aquí no damos protección a nadie”, respondió el Fiscal Anticorrupción, José Ángel Paredes Echavarría, ante los señalamientos de taxistas de Champotón de que se está llevando lenta la investigación por presuntos actos delictivos del ex director del Instituto Estatal del Transporte, Candelario Salomón Cruz, dijo que todos los casos que se siguen llevan un avance.

“En todas las investigaciones tenemos avances, el hecho de que no se sepa lo que se está haciendo no significa que no se esté trabajando, nosotros seguimos cada caso, y lleva su tiempo porque cuando se comete un acto de corrupción la persona que lo hace está consciente, entonces nosotros tenemos que ver cómo se llegó hasta ello, qué líneas se siguieron, se manda a citar gente, a girar oficios, se demora”.

Dijo que la ley marca un lapso máximo de 3 años para concretar una carpeta de investigación, por lo que cuatro meses no es lo suficiente para tener completa una investigación como en el caso de la que se sigue contra el ex director del IET.

“Los tiempos para efecto de los diferentes hechos delictivos va en función al término medio aritmético de la pena aplicable, lo mínimo que tenemos son tres años, nosotros no podemos dar detalles de las investigaciones porque la Ley no nos faculta”.