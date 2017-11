ACADEMIA INDECAM BUSCA ATLETAS EN EL CARMEN

Se realizó el visoreo del Programa de Academia Indecam en la disciplina de basquetbol y vólibol en la Región III, donde se tuvo una buena participación por parte de los deportistas que fueron citados en la Cancha Revolución y Polifuncional de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre en Cd del Carmen.

José Martín Noh Gómez, responsable de este programa llegó al municipio de El Carmen, acompañado por el metodólogo Alberto Fuentes Ocaña y Oswaldo Delgado Fernández, jefe de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte.

En la cancha Revolución estuvieron los visores de basquetbol Enrique Uc, Jorge Canul Ayil y Gustavo Lara con las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en ambas ramas; mientras que en el polideportivo del 20 de noviembre estuvieron los visores de vólibol, Javier Gómez, Jorge Zumárraga, Jorge Sotelo e Irvin Brizio, estos dos últimos ex seleccionados nacionales de voleibol de sala.

Martín Noh Gómez mencionó que este jueves se continuaron con los visoreos en este municipio y en el mes de enero iniciaran con los filtros estatales.

Con estas acciones el Instituto del Deporte de Campeche buscan conformar las selecciones regionales rumbo a las Fases Estatales y Regionales de la Olimpiada Nacional 2018, esto gracias al apoyo del Gobierno del Estado, con acciones que contribuyen al crecimiento deportivo del Estado.