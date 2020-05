Actividades “no esenciales” ya presentes en el Mercado Principal

Sin problema alguno, locatarios del Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda” realizan sus actividades “no esenciales”, sin que sean molestados ni por elementos de seguridad pública no por inspectores del Ayuntamiento de Campeche.

Durante un recorrido por el mercado “Pedro Sainz de Baranda!” se constató que comerciantes de giros como joyería, plásticos, bolsas, ropa para niños, para mujeres y varones, así como florerías, subieron sus cortinas para ofertar sus productos.

Si bien no son la totalidad porque a su alrededor hay locales cerrados, se distinguen por la falta de iluminación al interior del inmueble lo que hace que el local se distinga aún más por las luz propia de su establecimiento.

Ingresar a esta zona, acordonada con vallas de Seguridad Pública, no representa mayor problema, solo que ya no es uno por familia, y los “toldos” sanitizantes que colocó el Ayuntamiento de Campeche no están activos permanentemente y solo se aplica un poco “desinfectante” que parece agua, sin olor, que se aseguró es “especial” para evitar contagios.

Durante el recorrido no se encontró inspector alguno de la Comuna.