ACTIVISTA QUE ESTÁ EN CONTRA DEL TREN MAYA ES AMENAZADO DE MUERTE

El también integrante del Consejo Nacional Indígena (CNI) explicó que recibió un mensaje vía WhatsApp poco después de las 13:00 horas del lunes, donde se le indica que cuenta con 48 horas para retirarse o será asesinado junto con su familia.

“Ya nos tienes hasta la madre, vete a la v** en 48 horas o te matamos a ti y a tu vieja junto con los cerdos de tus honorarios hijos”, se lee en el mensaje.

“Ya vas a dejar de mamar o tu gente se muere, estas afectando a mucha gente local con tus mamadas y tu defensa del territorio”, concluye la amenaza.

Cabe mencionar que en el mensaje, como para ser más convincente, también le proporcionaron los datos personales de su esposa y los nombres de sus hijos.

El activista Pedro Uc Be sostuvo que en la Asamblea por la Defensa del Territorio Maya se ha luchado contra varios megaproyectos, por lo que no tiene claridad de dónde pudiera derivar la amenaza de muerte, aunque no es la primera vez.

Detalló que hace cuatro meses, luego de un amparo contra un megaparque solar que se construye en Valladolid, Yucatán, otro de los integrantes, Gregorio Hau, fue amenazado por alguien que se hizo llamar comandante del Cártel del Golfo.

“En esa ocasión, a mí y a otros compañeros nos hicieron leves amenazas, pero amenazas a fin de cuentas”, refirió.

Entre los proyectos a los que también se oponen se encuentran las plantaciones de soya transgénica, cuyas fumigaciones están matando a las abejas de la región; los parques eólicos y solares, las mega granjas porcícolas y el Tren Maya, cuya consulta indígena se llevó a cabo el 14 y 15 de diciembre.

La amenaza provino de un número telefónico con lada del estado de Morelos. El mismo mensaje también fue enviado al hijo de Pedro Uc Be.