ACTRICES BOICOTEARÍAN A YALITZA APARICIO

Rossana Barro, coordinadora de invitados de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, lanzó ayer lunes un posteo en su cuenta de Twitter que alertó a la industria.

Ante el éxito que ha logrado la película Roma, de Alfonso Cuarón (México, 1961), y de acuerdo con Barro y con la directora María José Cuevas, un grupo de actrices mexicanas estaría integrando un chat en el que pretenden pedir a la AMACC que no nomine a Yalitza Aparicio a mejor actriz en los Premios Ariel 2019.

Yalitza Aparicio fue nominada como mejor actriz a los Premio Oscar.

Apenas el domingo anterior, las actrices mexicanas Aparicio y Marina de Tavira desfilaron juntas con vestidos de gala en la alfombra roja de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA que se realizó en la sala de conciertos Royal Albert Hall de Londres, en el Reino Unido.

La actriz que interpreta a Cleo en el largometraje, ha estado en el ojo de la polémica durante los últimos meses.

Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMx que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más.

— Rossana Barro (@LaBarro) February 11, 2019