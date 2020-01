¡Actualización de Twitter dejó inservible la App!

El día de ayer, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar que después de actualizar la app de Twitter en Android, esta simplemente dejó de servir. Ante la necesidad de usar Twitter, tuvieron que desinstalar la app e instalar la versión anterior.

Las quejas llegaron a la gente de Twitter, quienes desde la cuenta oficial de Twitter Support informaron que están enterados de un problema con la más reciente versión de Android de su app y que están trabajando en una solución.

El equipo técnico de Twitter (Twitter Suport) publicó un mensaje en su cuenta oficial para advertirles a todos los usuarios que poseen un dispositivo Android no actualizar la aplicación de la red social. La razón obedece a una falla en la nueva actualización del sistema operativo que provoca el bloqueo de la aplicación.

“Estamos investigando un problema con la última versión de nuestra aplicación de Android que hace que se bloquee inmediatamente una vez que se abre. Si usan Twitter para Android, les sugerimos que no lo actualicen hasta que corroboremos que se ha solucionado. ¡Una disculpa por los inconvenientes ocasionados!”.

Posteriormente Twitter publicó en l red que ya tenía una nueva versión, y que los usuarios deberían actualizar su equipo.

“La aplicación de Android ahora se ha solucionado. La última versión (8.28.2) ya no debería bloquearse en el lanzamiento: es bueno que continúe y actualice cuando esté disponible para usted. Gracias por su paciencia”.

The Android app has now been fixed. The latest version (8.28.2) should no longer crash on launch –– you’re good to go ahead and update when it becomes available for you. Thanks for your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020