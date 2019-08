ACUSAN A ALCALDE DE HECELCHAKÁN DE SAQUEAR BANCOS DE SASCAB

Ejidatarios de Pomuch acusaron al alcalde de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, de saquear los bancos de sascab con la excusa de que solo con la donación del material les podrán construir la carretera “Calzada de los Muertos”.

Gilberto Tuz Pantí pidió que el edil les pague por el sascab pues afirman que los recursos para la obra están debidamente etiquetados, y no se requiere de donación para realizar la obra.

“No tenemos comisario ejidal y el alcalde de Hecelchakán metió un grupo de gente para apoderarse de bancos de sascab, lo están extrayendo para hacer la llamada carretera Calzada de los Muertos y no lo quiere pagar, sabemos que los proyectos vienen etiquetados de parte del Gobierno, entonces no entendemos por qué donar el material para hacer la carretera”.

Detalló que al menos 200 de los mil 138 ejidatarios de Pomuch han manifestado a través de sus firmas su inconformidad.

“Si hay quienes lo quieren donar que lo donen, y que se le pague al que quiera, porque el dinero viene etiquetado, no queremos armar alboroto, aunque si las circunstancias lo ameritan y no hay diálogo, la gente está enardecida, no entendemos porqué el alcalde de Hecelchakán nos trae así, queremos que nos tomen en cuenta”.

Los ejidatarios aseguran tener documentos de la Procuraduría Agraria en los que se señalan que si existe inconformidad de un grupo, por mínimo que sea no se hace el proyecto que dio inicio desde hace mes y medio.

“Tenemos documentos de la Procuraduría Agraria, demandamos en su momento al abogado del alcalde, e instruyeron dijeron que si no hay un diálogo con los ejidatarios que simplemente retiren las máquinas, no se vale que por no tener una representación como es la figura de un comisario se quiera el alcalde aprovechar de la situación”.