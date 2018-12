ACUSAN A ELISEO FERNÁNDEZ DE ABUSO DE AUTORIDAD

De abuso de autoridad acusó el líder sindical del Ayuntamiento, Manuel Bonilla Carrillo al alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, quien dijo, pretende enviar al área de Obras Públicas a los trabajadores del Rastro quienes desde hace dos meses se encuentran a disposición, y ante éste y otros hechos donde afirmó que se violan los derechos de los trabajadores, reiteró que no darán marcha atrás a la solicitud del emplazamiento a huelga.

“Ya le notificó Conciliación y Arbitraje del emplazamiento a huelga, empieza la cuenta regresiva, nosotros no vamos a claudicar, no nos vamos a echar para atrás, tenemos una postura firme y esa postura es el emplazamiento a huelga, si el señor no quiere entrar en diálogo entonces tendremos que continuar en este lucha”.

Manuel Bonilla explicó que en los estatutos y acuerdos entre el sindicato y el Ayuntamiento está el respetar el cargo de los trabajadores, y pese a los cambios de las autoridades se deberá respetar, cosa que no está haciendo Eliseo Fernández.

“Después de dos meses de tener a los trabajadores de Rastro a disposición, a partir de hoy les dijeron que no van a firmar, pues lo que pretenden es que a partir de hoy empiecen a correr los días que ellos no van a firmar para que puedan ser despedidos”.

El líder sindical informó que se pretende enviar a los trabajadores de Rastro al área de Obras Públicas, pese a que ahí desempeñarían otro tipo de actividad.