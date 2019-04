ACUSAN A FRAILE DE EMBORRACHAR Y VIOLAR A UNA MUJER

Fray Tomás González Castillo, quien dirigía la Casa del Migrante La 72 en el municipio tabasqueño de Tenosique –colindante con Guatemala-, informó que fue separado del refugio por su Superior Provincial, tras conocerse una acusación de abuso sexual en su contra.

La tarde del 28 de marzo, Mizar Martín denunció en su cuenta de Twitter @mzrmrtn y lo compartió a través de la cuenta @Metooaactivista1, registrada como espacio abierto para denunciar a agresores de ONG y movimientos sociales la cual utiliza el hastag #MeTooActivistasMexicanos que el fraile abusó de ella sexual, y emocionalmente.

Refirió que llegó a la casa del migrante en 2012 cuando tenía 18 años de edad, a realizar un trabajo como voluntaria, recibiendo comentarios de parte de Tomás González sobre su aspecto físico y eso la hacía sentir muy incómoda.

“Varias veces me emborrachó y abusó de mí, empezamos una ‘relación’, donde me amenazaba a mantener todo en secreto, me culpaba por lo que él me hacía, me decía que mi familia no me quería y que él era el único que se preocupaba por mí”.

El viernes 29 de marzo pasado, a través de su cuenta de Twitter, @FrTomasofm expuso que para él es “profundamente doloroso ser señalado por alguien a quien admiro y convivía mucho tiempo. La respuesta automática “yo te creo” habla de la solidaridad por encima de cualquier “amistad o sentimiento”.

Informó que el Superior Provincial desde hace meses empezó una investigación y está sometido a proceso, además de haberlo separado de La 72 y nombrar a otro fraile que acompañe al proyecto.

“Tengo mi postura y mi verdad que no diré por este medio sino solo en el mencionado proceso. No diré más. Creo en la verdad y en la justicia y la Verdad nos hará libres”, concluyó su postura en tres mensajes por esa red social.