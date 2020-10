Acusan a Muñoz Ledo de presunto acoso sexual

Durante la toma simbólica de la sede del partido de Morena, un grupo de mujeres acusaron que Porfirio Muñoz Ledo acumula 10 denuncias por presunto acoso sexual, incluyendo a políticas, reporteras y hasta menores de edad.

Lo anterior, en medio de la crisis que ha ocasionado la lucha por la dirigencia nacional del partido.

Una de las denunciantes relató que el legislador la acosó cuando tenía 15 años de edad.

“De inmediato lo conocí, estaba emocionada, nerviosa y francamente emocionada de que un señor como él me prestara atención. Desde el inicio fue muy amable y parecía interesado en mí. Me dijo que le parecía muy inteligente para mi edad y que le gustaría conocerme más”, dijo.

“Me dio su teléfono y a los pocos días le marqué y me dijo que podíamos vernos en su casa de Lomas de Chapultepec para platicar, que quería ser mi mentor y regalarme unos libros para que los leyera. Yo era muy chica y no pensaba nada mal de eso”, narró.

“Me hizo preguntas incómodas y me dijo que quería viajar conmigo, llevarme a Europa y enseñarme muchas cosas. No sabía qué decir, así que solo me quedé callada. Cuando terminó, me besó sin mi consentimiento. No hice nada, no lo quité, no me quité, solo me quedé congelada”, expuso.

Declaró que no le dijo a nadie “para que no la regañaran”.

“Ahora sé que no fui la única, por eso se me revuelve el estómago cada vez que veo que apoyan a un señor así. Sus acosos no son secreto, sus compañeros de partido lo saben porque lo han visto”, dijo.