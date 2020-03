Acusan que Ambrosio López Delgado tiene secuestrado al sector cañero

Pancartas en mano, productores de caña del municipio de Champotón realizaron un plantón de protesta en contra del diputado priista Ambrosio López Delgado, secretario general de la Unión de Productores de Caña de Champotón, quien acusaron de no permitir la entrega de 24 mil toneladas de caña con que cuentan, al Ingenio “La Joya”, sin motivo alguno, por lo que piden la intervención del Gobierno del Estado.

Entrevistados a las puertas del recinto oficial del Congreso del Estado, indicaron hay 700 toneladas en el campo cañero, cortadas, de calidad, sin embargo, afirman López Ambrosio advirtió no ingresarán a la factoría.

Lo acusaron de tener secuestrado al sector cañero, pues afirmaron no ha permitido el ingreso de las cañas del propio Ingenio, que se llaman promotoras.

Indicaron ser productores de Villa Madero, Xkeulil, Champotón, la colonia Porvenir, Moquel, y advirtieron que si no se resuelve el problema, entonces se presentarán los 150 productores acompañados de sus esposas e hijos.

-Hay en el campo más de 40 personas trabajando en el corte de caña, con la única esperanza que nos atiendan y el Ingenio nos dice no tienen problema alguno de recibir la caña pero el gerente, de nombre Ramón, pero les señaló que no les permitirán entrar.

Indicaron el problema comenzó en el zafra 2018 – 2019, al recortarles los volúmenes en un 50 por ciento y añadieron están en el estimado de cañas del Ingenio, y reclamaron la caña debe entrar en tiempo y forma, que tiene la calidad necesaria.

-Son 24 mil toneladas de caña de 57 productores de 400 hectáreas de 60 toneladas cada una; somos sector social y López Delgado dice que no compra caña pero no nos deja entregar la producción al Ingenio; tiene secuestrada la báscula cañera y cuando queremos entrar no nos lo permite y llevarla causa gastos por lo que el gerente nos recomendó no hacerlo.