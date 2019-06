ACUSAN QUE ARMADORES TRATAN MAL A PESCADORES DE ALTURA

Julio Alejandro López, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas del Puerto de Altura de Campeche, señaló que el próximo 25 de junio realizarán su asamblea para definir las medidas a tomar ante los malos tratos que reciben de algunos armadores.

Asimismo, consideró que muchos de los propietarios de la flota camaronera no les darán recurso alguno pues la captura del crustáceo en esta ocasión fue mucho más baja que en años anteriores y que los navíos se anclaron desde el mes de mayo, en muchos casos.

En entrevista, señaló no tienen ni para comprar combustible y pararon desde hace tiempo, por lo que la tripulación recibe un trato que calificó de irregular.

-Te dicen que no tienen dinero para nada y el que quiera aguantar el trabajo que lo aguante y el que no, que busque en otro lado, aunque de todos modos su trabajo está conservado, es decir, estará ahí cuando inicie la temporada.

-Hay armadores y empresarios que tratan muy mal a la gente y hay otros que tratan muy bien a la gente; hay quienes que aunque tengan barcos los tratan muy mal… no puedo opinar sobre los barcosy el combustible porque hay compañeros que señalan que no todos merecen el combustible, y eso se está investigando porque hay empresarios que no, no apoyan a la gente, le quitan de todo, les hacen maldad y media –afirmó.

-Inclusive hay una empresa que hace que firmen un papel en blanco… nos están tratando muy mal a la gente. Los armadores viejos nos tratan bien, igual otros directivos, pero hay algunos que lo hacen muy mal y la gente está inconforme.

Agregó que ante esta situación el próximo 25 de junio realizarán su asamblea en la que se hablará no solo sobre el combustible, también el trato que le dan a la gente, la entrada al muelle, entre otras cosas.