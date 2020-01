Acusan que Conapesca y Sepesca solo ayudan a permisionarios

“El que es permisionario- posesionario usa la posesión de un pescador que no le pertenece pues es armador no pescador y es quien recibe los beneficios”, denunció el pescador Carlos Minaya.

Denunció, los permisionarios tienen el padrón de pescadores y son los que deciden a quien incluir y ponen a los que quieren.

Aseguró los recursos que se otorgan a los hombres de mar no llegan a los pescadores libres, a los que trabajan a los permisionarios.

“Ellos ya se agarraron el dinero y el pescador, inocentemente, no sabe nada”, aseguró.

Cuestionó el que las autoridades no se acerquen a ellos para saber qué es lo que ocurre, y si se acercan a preguntar, por no ser permisionarios, no tienen derecho a recibir los alrededor de dos mil pesos que se entregan cada año por única vez durante la temporada de veda.

“La Secretaría de Pesca no sabe nada de esto, la Conapesca tampoco y los únicos que van son ellos como líderes”.

“A ellos les dan un dinero y a nosotros, nada… claro, nos importa porque trabajamos y necesitamos, no lo hacemos por amor al arte; si trabajamos, ganamos pero ellos siempre salen ganando”.