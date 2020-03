Acusan que en Campeche no hay estudios ni ordenamiento pesquero

Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras Ribereñas en Campeche, aseguró el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) no cumple con su función de investigar las condiciones en que se encuentran las diferentes pesquerías en la entidad, lo que deploró pues no contribuye en forma alguna a impulsar esta actividad.

-Se supone el CRIP hace estudios sobre la biomasa y el comportamiento, y tener resultados para ver cuál es la problemática en cada una, y la posible solución para que las pesquerías no se pierdan. Sin embargo, no hay información alguna sobre esto.

-No se ha atendido la problemática del sector y posiblemente haya trabajo de investigación en otras instancias, que es lo que nos interesa, porque lo que han hecho hasta ahorita no hay resultado alguno –puntualizó.

Chi Pech indicó se pretende hacer un nuevo ordenamiento pesquero, pero cuestionó cómo se elaborará si no se cuenta con información alguna sobre los resultados de las investigaciones y tampoco se consulta a los hombres de mar sobre la situación que viven.

-Primero tenemos que ver cómo estamos en las pesquerías para ver qué sucede con ellas, acercarse a la gente, a los empresarios, a quienes viven realmente el problema de esta actividad…. No ha habido nada de información alguna del Centro Regional pues en la reciente visita de la representante de la FAO, se dijo que se haría investigación, pero no hay nada en concreto.

-El Instituto Nacional de la Pesca no está interesado en resolver problema alguno del sector y creo que esto nos queda claro; mientras no le pongan el interés y no acudan con nosotros que somos los que aprovechamos el recurso, no habrá resultados de un trabajo que realmente nos sostenga y nos diga qué pasa en las pesquerías. Lo importante de esto es que las pesquerías que nos dejan algo de recursos, es el pulpo, porque es el único que se exporta.

-Es importante se aboquen a hacer un estudio para ver el resultado y saber qué pasa porque el ordenamiento implica muchas cosas.