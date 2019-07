ACUSAN QUE GOBIERNO FEDERAL NO ATIENDE GESTIONES DE CANAINPESCA

A pesar de las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal, no hemos recibido respuesta alguna, seguimos igual o peor que antes sobre el problema del precio del diésel marino, aseguró Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en la entidad.

Agregó la falta de respuesta e interés está también en el tema de aperturas las zonas de exclusión en la Sonda de Campeche, a pesar que el Instituto Nacional de la Pesca indicó puede ingresar la flota.

En improvisada rueda de prensa, Romellón Herrera puntualizó no hay solución al tema del diésel marino y aunque ya recibieron las tarjetas para descarga, ignoran de cuánto será el apoyo pues los ribereños reciben tres pesos con 80 centavos por litro, aunque pesquerías como la del atún y la sardina reciben más.

Destacó que para avituallamiento de un barco se requieren 600 mil pesos y el gasto por combustible por navío es de 800 mil pesos por 40 mil litros, siendo este el principal insumo.

Afirmó no ha cambiado su situación a pesar de las gestiones directas que han hecho ante el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Pesca.

La flota está descentralizada, y tener los recursos para salir esta siendo muy complicado, afirmó.