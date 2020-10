Adquiere IMSS Campeche 2.4 millones de pesos en material quirúrgico

Con una inversión de más de 2 millones 400 mil pesos, la Oficina de Representación Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó la sustitución de cerca de 3 mil piezas quirúrgicas para fortalecer los servicios en las unidades médicas de Segundo Nivel y beneficiar a los derechohabientes en espera de cirugía.

Durante la entrega simbólica que se llevó a cabo en el Teatro del IMSS “Ignacio García Téllez”, el titular de la institución en la entidad, Carlos Félix Medina Villegas, destacó que a través de un programa de reemplazo de instrumental quirúrgico se fortalecerá la atención que se otorga en áreas de Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Ginecología, Oftalmología, Estomatología, entre otras.

“El principal objetivo siempre será el beneficio de nuestros derechohabientes, por ello se realizan gestiones continuas que impacten positivamente en atención y servicios de calidad a los más de 432 mil derechohabientes adscritos a las unidades médicas del IMSS en Campeche”, precisó el médico.

Medina Villegas comentó que las unidades dotadas son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Campeche, y No. 4, en Ciudad del Carmen, así como la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 14 y las Unidades de Medicina Familiar (UMF). La distribución comenzó esta misma semana y es coordinada por personal del almacén de la representación.

Detalló que las piezas que se entregan cumplen con los procesos normados por el Instituto y entre ellas se encuentran: estiletes, pinzas y separadores utilizados en las intervenciones quirúrgicas diarias y también en las de emergencia.

Adicionalmente, se entregaron 12 básculas para neonatos; 33 estadímetros pediátricos; 33 blindajes para gónadas y 33 collarines de plomo, estos últimos para protección radiológica.

“Con el paso del tiempo los instrumentos médicos necesitan sustituirse, porque el uso continuo los desgasta, oxida o rompe, y pueden perder su funcionalidad, por eso de inmediato se iniciaron las gestiones para que sean reemplazados lo antes posible”, puntualizó.

Por su parte, el jefe de Prestaciones Médicas, Francisco Rodríguez Ruiz, señaló que a pesar de la situación que se vive actualmente por la emergencia del COVID-19, la atención no se puede detener, por eso fue retomada la programación quirúrgica y la consulta externa de especialidades.

Agregó que retomar aquellas cirugías que estaban temporalmente suspendidas aumentará nuevamente la productividad y eficiencia en los quirófanos, la oportunidad de la atención a usuarios y, lo más importante, la satisfacción de los pacientes y sus familiares.