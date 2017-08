ADRIAN GONZÁLEZ AGRADECE POR 2 MIL JITS

Los aplausos que le dedicaron sus compañeros al mexicano Adrián González desde el dugout después del jit 2 mil de su carrera la noche del martes ante los Piratas, un doble en la sexta entrada, no fue el cumplido más significativo que recibió el primera base de los Dodgers.

El máximo honor vino cuando el jugador de 35 años terminó una entrevista después del juego en el terreno y entró al clubhouse. Allí lo esperó y lo aplaudió una vez más todo el equipo.

“Estuvo súper, es uno de esos hitos que significan que tengo muchas razones para estar agradecido”, dijo González, el primer jugador mexicano en la historia de Grandes Ligas con 2,000 imparables. “Sé que hay mucha gente allá en casa sonriendo también, especialmente mi esposa, mis hijos, mis padres y mi hermano. Me siento muy contento”.

González no siente que el fin de su carrera esté cerca, y los Dodgers tampoco, a pesar de que dos meses en la lista de incapacitados con una hernia discal puso en duda su futuro. El veterano regresó la semana pasada y tiene de 21-4 con un par dobles.

“Me siento bien”, dijo González. “Siento que me han hecho algunos outs con bolas bien bateadas. No siento que los resultados estén ahí, pero el proceso de trabajo sí. Mi cuerpo se siente bien. Cuando le pego a la bola, sale con autoridad. Hasta ahora estoy contento. No sentir dolor es lo mejor que hay en el mundo”.

El doble de González ante el relevista Johnny Barabato fue su 742do imparable con los Dodgers en medio de una carrera que también incluye paradas en Texas, San Diego y Boston.

Desde que se unió a los Dodgers en el 2012, González encabeza el club en jonrones, empujadas, anotadas, dobles y boletos.

“Es un gran hito”, dijo el manager de Los Ángeles, Dave Roberts. “Todo lo que hay que jugar para dar 2,000 hits, no lo puedo imaginar”.