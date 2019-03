ADVIERTE URUETA MOHA QUE PROCEDERÁ LEGALMENTE CONTRA BONILLA

El líder sindical de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, advirtió que procederá legalmente por las acusaciones que hiciera el líder del sindical del Ayuntamiento, Manuel Bonilla Carrillo, destacando que no caerá en la guerra sucia que han emprendido en su contra rumbo a las elecciones para la renovación de la agrupación que actualmente encabeza.

“No voy a caer en dimes y diretes con Manuel, lo que diga y haga a mí me tiene sin cuidado, ya mis abogados están viendo el tema y procederán legalmente con quien tenga que ser, esta situación afecta mi persona y mi trabajo, pero es clara la guerra sucia contra mí por la proximidad de las elecciones del nuevo líder de los poderes”.

Afirmó que las declaraciones de Bonilla Carrillo y los mensajes que han trascendido en redes sociales donde lo acusan de abusar sexualmente de una menor son solo calumnias.

“Todas las calumnias, toda esa basura que dicen de un servidor me ha servido porque gracias a todo esto me doy cuenta que tengo más gente de lo que yo mismo me esperaba, pero no tengo porque, punto por punto contestarle a Manuel Bonilla, no tengo porque perder el tiempo con algo que es dañino para el sindicato”.