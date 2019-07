AFECTA A MERCADO VERDE CAMBIO DE CONCESIÓN DEL KIOSCO

Comerciantes que integran el proyecto “Mercado Verde” se vieron afectados en sus ventas al impedirles vender en el kiosco del Parque Principal, así lo señaló la encargada Fernanda Haw, quien reprochó que no se les haya notificado de los cambios, y es que dijo, hace dos meses que hacían uso del espacio, cuando el Patronato de la Ciudad tenía la concesión.

“Nos interrumpen estas actividades, estamos muy enojados porque hemos sido afectados de diferente manera, hay más de 30 personas que son emprendedores muy pequeños, la mayoría cuenta solo con este espacio para poder vender sus productos, porque no tiene paga pagar un local”.

Dijo que nunca se les notificó que se daría posesión del Kiosco a un empresario particular, y exigieron que se les permita continuar en el kiosco, ya que el intenso sol que les pega al estar establecidos en los pasillos del parque principal afecta sus productos y podrían tener pérdidas importantes.

“Nunca fuimos notificados, de hecho el kiosco no tiene ningún papel que indicara los cambios, no se nos tomó en cuenta ni se nos dijo nada acerca del proceso, decidimos que nos pondremos alrededor porque no podemos dejar a toda esta gente con todos estos productos, muchos de estos son comida y sería la verdad un desperdicio tanto económico como del producto mismo”.