AHORA EN TEATRO, LA REINA DEL SUR

Ivonne Montero encabeza el elenco de la versión teatral de la novela best seller del escritor español Arturo Pérez-Reverte, La reina del sur. La actriz dará vida a la narcotraficante mexicana Teresa Mendoza en la puesta que iniciará sus cerca de 40 representaciones al interior de la República Mexicana el 27 de septiembre en Puebla.

Es un personaje fuerte, complejo, en el sentido de que son muchas épocas las que transcurren. Iremos a las escenas más emblemáticas de la novela, no de la serie.

“Me toca trabajarlo desde mi intuición, mi capacidad histriónica. Tengo experiencia, carrera, la edad, la fuerza escénica. Primero me propusieron a otro personaje, que no era la reina. Pero desde el principio dije: ¿por qué no me ven? Yo me propuse e insistí”, expresó Ivonne Montero, quien tuvo su primer acercamiento con este personaje en el 2000, cuando recientemente había filmado El tigre de Santa Julia y se había planeado la película sobre esta narcotraficante, que al final no se realizó.

La actriz reconoció el trabajo realizado en el mismo papel de Teresa, pero en la serie de televisión, hecho por Kate del Castillo. Sin embargo, señaló que ella hará su propia construcción, más allá de las críticas.

Añadió que se retrata esta historia no por hacer una apología del delito, sino porque es una realidad que vivimos.

Dirigida y adaptada por Leopoldo Falcón, con escenografía del también actor Mauricio Castillo, la obra de 120 minutos cuenta con los actores Luis Fernando Peña, Humberto Elizondo, Martha Julia, Tommy Vásquez, Ximena Córdoba, Salvador Zerboni, Aída Pierce y Carlos Bonavides, entre otros.

La reina del sur es la historia de una mexicana que por amor se involucra con el narcotráfico a tal grado de salir del país y convertirse en la reina.

Será hasta 2020 cuando llegue a la Ciudad de México.