Ahora serán cuatro conferencias al día, anuncia AMLO

Se llevará a cabo una nueva conferencia de prensa desde Palacio Nacional para informar acerca de la entrega de apoyos del programa del Bienestar, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a tener de seis a siete, lo de los créditos hasta que se entregue el último; de siete a ocho, la de salud informando sobre esto, cómo lo hemos hecho; y de ocho a nueve, se los anticipo, todos los programas de Bienestar. Van a venir a hablar de cómo van las pensiones dentro de una semana”, detalló.

El mandatario descartó la cancelación de su conferencia matutina para mitigar la propagación del coronavirus entre los asistentes, pues afirmó que se están tomando las medidas correspondientes para evitar los contagios, entre las que destacan la presencia de sólo 50 personas y la sana distancia.

Incluso explicó la razón por la cual no ha utilizado mascarilla durante estos eventos. “No me pongo el cubrebocas, porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell); le pregunté”, especificó.

Sin embargo, las críticas hacia la decisión de mantener la realización de estas conferencias aumentaron hace unos días cuando el subsecretario López-Gatell confirmó que una persona de la Secretaría de Salud (SSa), de la parte de comunicación social, había dado positivo a coronavirus.