ALCALDES DECIDIRÁN DESTINO DEL RECURSO DEL PASO ELEVADO SUSPENDIDO

Ramón Arredondo Anguiano, secretario de Planeación del Gobierno del Estado, informó se llevan a cabo pláticas con los gobiernos de los once Ayuntamientos y las Juntas Municipales de Seybaplaya y Dzitbalché, para determinar el uso y destino que se dará a los recursos que se distribuirán procedentes de paso vial cancelado y señaló que lo que más piden son calles, calles y más calles,

En entrevista en sus oficinas, Arredondo Anguiano destacó el gobernador Carlos Miguel Aysa González ha entablado pláticas con todos los presidentes municipales, sin excepción, quienes ya están armando sus propuestas para el uso de esos recursos.

-Se va a reorientar el recurso del paso elevado a esas propuestas y cuando las entreguen y el Gobernador dé su anuencia pasarán a esta Secretaría para iniciar el proceso de autorización de los recursos y pedir los elementos mínimos de la obra –señaló y agregó los Alcaldes deberán sustentar el motivo del proyecto que plantean para su atención por la dependencia estatal correspondiente.

Destacó el mandatario estatal concilia con ellos cuáles son sus necesidades más apremiantes y en cuanto se tenga la propuesta, el Gobernador la dará a conocer y añadió que cada Edil ha mandado sus propuestas, que pueden cambiar según consideren.

-Los presidentes municipales siempre te van a pedir calles, calles y más calles, caminos saca –cosechas, obras de agua, ampliación de la red de electrificación y se rigen por lo que señala la Constitución que es su responsabilidad realizar.

Citó como ejemplo que Hecelchakán pide un nuevo mercado público; Calakmul, le faltan espacios para recreación, no tienen unidad deportiva y agregó se incluye a los once Alcaldes y los once Consejos Municipales.