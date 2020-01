¡Alejandra Guzmán arremete contra periodistas!

Alejandra Guzman se molestó con los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando estos la abordaron para hablar con ella sobre su reciente cirugía que se hizo como secuela del tratamiento estético en el que le colocaron material tóxico en los glúteos hace años atrás.

“Cuidadito, quítense porque no me van a empujar ni me van a hacer daño. Quítense. (…) Sí me enojo porque no me dejan y me van a hacer daño”, dijo Guzmán a los reporteros en el AICM.

Vía Twitter, la cantante publicó un mensaje respecto a lo que vivió en el aeropuerto: “Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero RESPETO ante todo”.