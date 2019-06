ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS VA POR DIRIGENCIA NACIONAL DEL PRI

“Hoy le anuncio al priismo nacional, que voy a registrarme el 22 de junio como aspirante a la Dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional”, manifestó Alejandro Moreno Cárdenas en la sede estatal del PRI, desde donde llamó a los priistas de todo el país a sumarse en unidad y construir el mejor partido de todos los tiempos.

“Nosotros somos gente de la base, nosotros sí conocemos a nuestro partido, vamos a recorrer el país, vamos a dejar claro de qué estamos hechos los priistas, y vamos a ganar la elección porque contamos con el apoyo y respaldo de todos los priistas”.

Aseguró respeto a sus contrincantes, pero señaló que no se puede dirigir al PRI denostando, como lo ha hecho José Narro Robles en sus redes sociales.

“Quien pretende dirigir un partido político y lo primero que hace es denostar, insultar y no respetar a los compañeros, hoy a todos ellos les digo que le tenemos siempre el mayor de los respetos como compañeros del partido, no comparto lo que ellos señalan; de mí pueden decir lo que quieran, he sido candidato de muchas ocasiones y por cierto, cuando hemos ido en las urnas todas las hemos ganado”.

Dijo que el próximo líder nacional del Revolucionario Institucional deberá tener convicción y llamar a la unidad, construir los acuerdos no con chantajes sino con competencia política.

“La militancia no se pega como un catarro, se gana todos los días, se suda la camiseta; al doctor Narro le decimos: qué bueno que haya participación, porque el PRI es abierto, lo he dicho de la propia Ivonne Ortega, qué bueno que esté trabajando por dirigir a su partido; a Ulises Ruiz todos lo conocemos, por eso no tiene problema que siga haciendo su trabajo político, obedece a intereses y nosotros lo respetamos; de José Ramón Martel, es un priista de experiencia, un priista de convicción que ha sudado la camiseta, y hay una joven que aspira que es Lorena Quiñón, hay que darle lugar a los jóvenes”.

Alejandro Moreno recalcó que como priista siempre ha defendido su partido, lo hizo en la pasada contienda electoral, al ser quien más combatió al entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que en la nueva trinchera como dirigente nacional de su partido, creará un instituto sólido con rumbo a las elecciones del 2020 en Hidalgo y de Coahuila, preparándose para las elecciones del 2024 cuando el PRI recupere la Presidencia de la República.

“Ha quedado claro, yo no tengo necesidad de andar diciéndolo pero sin lugar a dudas, el priista que más combatió al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en su campaña política fue un servidor, pero terminó la campaña y tomé el cargo de Gobernador y construimos acuerdos, ahora en esta nueva etapa seremos una oposición firme, decidida y habremos de señalar los aciertos pero también los errores y lo digo con claridad: Morena ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana como ave de paso y el PRI va a ganar las próximas elecciones”.

El priista comentó que se estará definiendo en los próximos días el estado donde dará el banderazo de inicio a la campaña por la dirigencia nacional del PRI, junto con Carolina Viggiano.

“Hoy lo que requiere el PRI primero que nada, es un priista, no uno que se diga priista, un priista comprometido; también se necesita la suma de esfuerzos de todos, y los priistas sabemos quienes hemos estado en las buenas, pero también hemos estado en las malas, acompañando siempre a nuestro partido, nosotros queremos la unidad al interior del partido, porque vamos a construir el mejor partido para ser una alternativa”.