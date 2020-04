Alejandro Vela denuncia complot contra Liga de Ascenso

El jugador de los Venados de Yucatán, Alejandro Vela, hermano del crack Carlos Vela, con raíces campechanas, denunció en sus redes “un complot” para desaparecer la Liga de Ascenso y dejó entrever que por cosas como éstas que suceden en el fútbol mexicano, su hermano no ha querido jugar en su país.

El canterano de Chivas y jugador de los Venados de Yucatán de la Liga de Ascenso, afirmó que la decisión de desaparecer el Ascenso MX terminará con muchas carreras de futbolistas.

“Retirarme o no, no me pesaría tanto, pero por las formas y otros jugadores que vienen al día y que se queden sin trabajo es lo que me duelo, por mí no tengo problema, me puedo retirar tranquilo, gracias a Dios, no porque tenga la vida resuelta sino lo que viví y lo que hice administrativamente me permite no vivir del fútbol, pero hay jugadores que van empezando y sí lo necesitan, esa es la gente que nos preocupa a los más grandes, que se les terminará la carrera por decisiones de gente que nunca estuvo en una cancha”, abundó.

Enojado por la falta de transparencia, el hermano del “crack” mexicano Carlos Vela, quien juega en la MLS, denunció que lo único que hacen es proteger los intereses de los clubes de primera, sin pensar en la inversión que han hecho en el Ascenso, y que si le pidieran certificación a los del máximo circuito, varios no la pasarían.

Recordó que hace unos meses más de la mitad de los equipos de Ascenso tenían la certificación para poder ascender; poquitos meses atrás todo empieza de cero y resulta que ninguno tiene los requisitos, esos requisitos que si se los aplicaran a equipos de primera tampoco los pasarían”.

Dijo que su hermano Carlos está enterado de todas las cosas que suceden en el balompié mexicano “y por algo no ha querido venir a jugar acá”.