ALERTA DE GÉNERO NO ES INFORME NEGATIVO: ORTIZ LANZ

Luego de aclarar que la Alerta de Género en ocho municipios del Estado, que se dio a conocer recientemente, data de diciembre del 2017, y que no se trata de una alerta negativa o que las cifras de Campeche tengan problema, Adriana Ortiz Lanz, directora del Instituto de la Mujer en el Estado de Campeche (IMEC), indicó es una estrategia de coadyuvancia entre los gobiernos federal y estatal, pero además permite obtener más recursos para hacer más acciones en beneficio de las mujeres.

Agregó que los municipios de Carmen, Palizada y Tenabo no están incluidos en esta alerta de género, y es una medida para coadyuvar con el gobierno estatal en acciones de prevención y atención a la seguridad de las niñas y mujeres en nuestra entidad.

-No significa que las cosas en el Estado estén funcionando mal, al contrario, aclaró. Significa que vamos a trabajar juntos y hay una instrucción muy fuerte del Gobernador de coadyuvar; cuando se lee la emisión de la alerta, lo que se dice es que se reconoce que el Gobierno del Estado de Campeche ha trabajado y ha trabajado bien en este tema.

-Sin embargo, sugiere el reforzamiento de ciertas acciones, no es una alerta negativa. Es una estrategia de coadyuvancia del gobierno federal con los gobiernos estatales para tener más recursos, que es bien importante pues cuando se tiene una alerta de esta naturaleza es posible bajar recursos, destacó y ponderó el hecho de que permitirá hacer más acciones directas en beneficio de las mujeres además de que el mandatario campechano instruyó se atiendan los once municipios, no solo ocho.

-Estos ocho municipios son los que tienen que trabajar un poquito más fuerte en los temas que tienen que ver con la prevención y al acompañamiento a las mujeres y los tres a los que no se les decretó la alerta son los que tienen avances importantes.

Ortiz Lanz manifestó se trata de un reporte de diciembre del 2017 y muchas de las observaciones que contiene, ya se cumplieron, es decir, ya se publicaron reglamentos y se cuenta con el Banco Estatal de Datos.

Por ello, apuntó dicha alerta está desfasada de las acciones que se llevan a cabo, empero, insistió en la posibilidad que implica para que los municipios y el gobierno del Estado bajen recursos para mayores acciones en beneficio de este sector y dejó en claro que fue una alerta emitida en general, no es específica en ningún tema.

-Las once observaciones que se dieron tienen que ver con el marco legal, con sistemas de capacitación, con el tema de la contención; tiene que ver con que todos los protocolos estén perfectamente armonizados en cada una de las instancias que tienen que ver con las mujeres.

-Es un reporte o una alerta que viene decretada con un informe de hace 11 meses que, de verdad, tampoco tiene mucho que ver con lo que ya hay en el Estado, con la realidad actual; se sigue trabajando y dentro de doce meses se da evidencia de todo lo que se hizo.

-Hace un mes entregamos un informe complementario y en la sesión de ese grupo de trabajo, el grupo de trabajo pidió que se pusiera en el acta una nota que dijera que por procedimiento tenían que seguir con los plazos y con el informe de diciembre de 2017, pero reconocían que el informe complementario que Campeche entregaba, era un informe que daba cuenta que en Campeche se habían cumplido cada una de las ONCE recomendaciones que se habían emitido.

-La mayoría de las observaciones ya se cumplieron o prácticamente están cumplidas en un porcentaje más allá del 80 por ciento, que es importante.