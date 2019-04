ALERTA IMSS CAMPECHE SOBRE ENFERMEDAD DEL PARKINSON

Aunque no se saben las causas exactas que originan esta enfermedad, conocida también como parálisis agitante, el Parkinson es considerado en México y el mundo como el segundo trastorno neurodegenerativo más común, detrás de la enfermedad de Alzheimer.

Al conmemorar el Día Mundial del Parkinson, el Médico Neurólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche, Raimundo López Soto, señaló que este padecimiento afecta tanto a hombres como mujeres de la tercera edad, sin embargo existe otra variedad que se manifiesta antes de los 40 años, por eso exhortó a población derechohabiente para que acuda a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a una revisión periódica.

En lo que va del año, destacó que el IMSS en Campeche ha ofrecido 125 consultas para la detección o tratamiento de la enfermedad de Parkinson, de éstas 67 fueron mujeres y 58 hombres de entre 25 y 93 años, mientras que en 2018, se brindaron 48 consultas a 17 mujeres y 31 hombres entre los 51 y 88 años de edad.

“Actualmente el diagnóstico está basado solo en datos clínicos, ya que no se han identificado marcadores biológicos de la enfermedad,”, dijo.

Entre las características del Parkinson se encuentran las sacudidas o temblores, rigidez, entumecimiento, lentitud de los movimientos (bradikinesia), así como alteraciones en la función cognitiva, expresión de las emociones y función autónoma. Además de que no existe cura para la misma.

A pesar de no saber su origen, el especialista mencionó que existen factores ambientales, genéticos, de envejecimiento y apoptosis (destrucción de las neuronas pigmentadas) que se asocian con la afección.

Finalmente, López Soto invitó a toda la población para hacer conciencia sobre la importancia de la enfermedad, y que, en caso de contar con un familiar que la padezca acudir de manera inmediata a la UMF para que se les brinde la debida atención.