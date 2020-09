Alertan que reinfecciones por dengue se presenta en forma más grave

En plena temporada de lluvias, principal factor climatológico para la propagación del Dengue, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) invitó a la población a protegerse de la picadura del mosquito Aedes aegypti que transmite la enfermedad, y a quienes ya la contrajeron y sanaron los exhortó a mantener precauciones, pues las reinfecciones por Dengue se presentan en forma más grave, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por su parte, el especialista epidemiólogo de la Dirección Normativa de Salud, Oscar Flores Munguía, explicó que en México circulan los serotipos del Dengue 1, 2, 3 y 4, y los casos más severos están relacionados a los tipos 2 y 3, donde se encuentra el Dengue hemorrágico; quien se infecta por alguno crea inmunidad de por vida exclusiva hacia ese serotipo de Dengue en particular y temporal, pero parcial hacia los otros.

No obstante, alertó, pasado un tiempo de su recuperación las personas pueden reinfectarse con alguno de los otros tres serotipos restantes y tienen alto riesgo de presentar una forma más grave de la enfermedad, por lo que es muy importante mantener los cuidados preventivos.

Precisó que, aunque no se ha dado el caso y aún no hay evidencia científica internacional respecto a cómo podría complicarse un caso de infección simultánea de Dengue y COVID-19, no estamos exentos de que pudieran presentarse, por lo que el Instituto mantiene la vigilancia epidemiológica de la pandemia y la endemia, por lo que hace un llamado a la población a extremar precauciones y no automedicarse, porque en algunos casos ello puede agravar la enfermedad.