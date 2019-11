ALEX LORA ENVÍA SONORO SALUDO HASTA PALACIO NACIONAL

El rockero mexicano, Alex Lora, junto a su banda se presentaron en Columbus, Estados Unidos en un concierto para ofrecer su rock. Ahí, Lora hizo una pausa a su presentación para dirigirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso”, ahí el vocalista de El Tri invitó al público “a enviarle un saludo” al mandatario de la República procediendo con el grito de “Ehh pu…”.

No se trata de la primera ocasión en que la Familia Lora tiene algún mensaje para AMLO, inclusive el mismo Alex Lora pidió una disculpa en aquella ocasión en nombre de su hija Celia: “Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario, de antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)”.

Hasta el momento ningún integrante de la Familia Lora ha externado su opinión sobre el suceso ocurrido este viernes, en redes sociales los usuarios hacen su respectivos comentarios.