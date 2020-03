Ambulantes exigen a alcalde despensas y ayuda económica

Vendedores ambulantes de las inmediaciones del Hospital de Especialidades Médicas, demandan ayuda del Ayuntamiento de Campeche, pues señalan pagan 700 pesos mensuales por derecho de piso y ahora deberán instalarse a una distancia de al menos 20 metros del nosocomio, lo que indican los dejará sin ingreso alguno.

Entrevistados a las puertas del recinto oficial de sesiones, David García, Dorca Abigail, Marín López y Mayra Rodríguez, entre otros, manifestaron que así como cumplen con el pago, el presidente municipal Eliseo Fernández Montufar, debe brindarles ayuda, ya sea en lo económico o al menos con despensas que les permitan sobrevivir en estas semanas de emergencia por el coronavirus.

-Ya no debemos estar allá porque hay gente contagiada aunque ellos no digan nada, y no saben que hay gente que conocemos y por el amor que nos tienen nos dicen “váyanse porque hay dos contagiados”; somos ambulantaje. Además, hemos visto como los familiares de los pacientes los sacan porque ahí se va a atender a todos los que tengan coronavirus.

-Así como Ayuntamiento va y nos dice que estemos al día con los pagos porque si no, nos lo quitan y hay otros interesados que lo necesitan, nosotros hacemos todo lo posible para pagar y ya fuimos a casa de Eliseo nos atienda y así como él nos pidió ayuda, queremos que nos apoye estos días difíciles porque no podemos estar –en ese lugar- tenemos niños chicos y dependemos de la gente de la calle, no tenemos un sueldo.

-No queremos que nos regale, le pagamos intereses, le firmamos lo que sea pero que nos ayude.