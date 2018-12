AMC CONFIRMA PRÓXIMA VISITA DE AMLO

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas confirmó, en conferencia de prensa, que la próxima semana estará en Campeche el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hacer anuncios importantes en materia energética en el que se incluye el arranque de un plan estratégico de producción de crudo en yacimientos del Golfo de México, y anunció la creación de la Subsecretaría Indígena para atender directamente las demandas de 42 etnias que habitan en 361 comunidades de la entidad.

Moreno Cárdenas apuntó que como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en breve presentará su plan de trabajo, el cual está sustentado en una agenda que integra a las 32 entidades federativas y considera entre sus principales temas: presupuesto, educación, salud, seguridad, campo, pesca, programa de emprendimiento, turismo, infraestructura, Ramo 23 y migración.

“Al interior de la Conago se construyen acuerdos y consensos en beneficio del país para fortalecer el federalismo y contar con mejores oportunidades en programas y proyectos, por ello trabajamos en un marco de respeto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; jamás por parte de la Conago ni del gobernador de Campeche habrá sumisión ni renunciaremos a las facultades constitucionales que tenemos”, puntualizó.

Dijo que donde haya acuerdos y consensos se trabajará de la mano y apoyará al nuevo gobierno federal en las acciones que emprenda a favor de los mexicanos, pero donde no lo haya se señalará con firmeza y claridad, acompañado de propuestas.

Asimismo, subrayó que se ha avanzado mucho en los acuerdos con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García y el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, para el establecimiento de las oficinas centrales de la empresa en Ciudad del Carmen.

En el apartado del presupuesto estatal, Moreno Cárdenas expresó su reconocimiento a los diputados locales por su disposición y apertura de analizar y debatir la propuesta presentada para respaldar el desarrollo del estado.

Explicó que para el próximo año iniciará funciones la nueva Subsecretaría Indígena, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), para apoyar a los pueblos originarios con proyectos productivos, atención jurídica, traductores, microcréditos y con la creación de 485 comités en comunidades que recibirán recursos por 40 mil pesos para la rehabilitación de diversos espacios como canchas, parques, centros de salud y áreas múltiples; además, se otorgarán 20 mil pesos a colonias, cabeceras y juntas municipales.

Aseveró que con esta estrategia las instancias de gobierno trabajarán con mayor coordinación y cerca de la gente que más lo necesita, con el propósito de aterrizar con mayor eficacia los programas de apoyo a las comunidades indígenas.

Igualmente, dijo que en los siguientes días se hará entrega de más equipamiento y patrullas para fortalecer las acciones de seguridad en todo el estado y garantizar paz, armonía y tranquilidad a las familias, y por otro lado, se inagurará una serie de obras de infraestructura como el distribuidor vial de San Francisco de Campeche.

En cuanto a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresó su reconocimiento a todos los mandatarios por el compromiso manifiesto de trabajar en equipo por el país y construir un proyecto claro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin colores partidistas e impulsando el federalismo con respeto a las autonomías de cada entidad federativa.

Comentó que su plan de trabajo incluye un dossier de inversión que permitirá apoyar a las entidades en gestiones para proyectos de gran envergadura y el impulso de un plan de promoción turística denominado “Somos México” y el programa Conago Comparte, que busca dar a conocer los buenos proyectos y programas de cada estado, con el propósito que sean replicados para generar crecimiento.

Abundó que se mantendrá especial atención en el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para garantizar el equilibrio en la asignación de recursos, y se revisará lo relacionado con la zona libre en el norte del país y la reingeniería del Ramo 23.

Enfatizó que también se dará prioridad al tema del campo, en lo relativo a los procesos y las reglas de operación de programas federales para que las modificaciones que vayan a sufrir no ocasionen afectaciones en la entrega de los apoyos que recibían los productores mexicanos; se trabajará de manera fundamental para que el programa de jóvenes emprendedores no sufra recortes presupuestales y se fortalecerán las gestiones para seguir avanzando en la apertura a la pesca de 15 mil kilómetros cuadrados, así como para garantizar los apoyos sociales a los hombres y mujeres del mar.

Reveló que en el asunto migratorio, se impulsará una agenda con los gobernadores y presidentes municipales de estados fronterizos de México, Estados Unidos y Centroamérica para codayuvar en la atención de este fenómeno social.