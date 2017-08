AMC SUPERVISA AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE DE LA UNIDAD

PUERTO REAL, CARMEN.- “No hay pretextos para no cumplirle a Carmen”, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al realizar, acompañado de más de un centenar de habitantes carmelitas, la supervisión del avance de construcción del nuevo puente de La Unidad, cuyos trabajos, que reiniciaron formalmente hace tres meses, concluirán en octubre de 2018.

Moreno Cárdenas caminó sobre el tramo construido, mientras los encargados de la obra le explicaron el adelanto que tiene la estructura y los trabajos a realizarse de colocación de pilotes de concreto hidráulico, trabes, cabezales y losas.

En su intervención, el titular del Ejecutivo estatal expresó su beneplácito por los trabajos de edificación que se han retomado con normalidad, pues dijo que es de enorme relevancia para el municipio de Carmen y le retribuye algo de lo mucho que le ha aportado a la entidad.

“Aquí no venimos a colgarnos medallas que no nos corresponden, venimos a reafirmar nuestro compromiso y que los hermanos carmelitas tengan claro quién cumple su palabra y quién no; quien está de lado de la gente”, remarcó.

El mandatario informó que se realizan las gestiones necesarias para que Isla Aguada sea declarado Pueblo Mágico, y dio a conocer que el próximo 7 de agosto, durante su Segundo Informe de Gobierno, dará a conocer más obras que le cambiarán el rostro a la isla y que incluirán la transformación del Domo del Mar, el Teatro de la Ciudad y la ampliación del Centro de Convenciones.

Precisó que en el próximo sábado inaugurará en Ciudad del Carmen, la primera etapa de las mil cámaras de videovigilancia en el estado de Campeche, que incluirá también a Campeche, Escárcega y Champotón, además, en los siguientes días, llegarán a la isla 150 elementos de la Gendarmería para reforzar las tareas de seguridad en la región.

Igualmente, reveló que en breve iniciarán los trabajos de la nueva unidad deportiva y estableció el compromiso de construir el boulevard costero de la isla, y en cada una de las regiones efectuar obras de beneficio social.

Pidió seguir trabajando en equipo, pero también mantener firme la voluntad de que sí es posible salir adelante, pues “basta ya de la política del cangrejo; hoy tenemos que ayudarnos y hablar bien del estado y del municipio”.

Dijo que con el reinicio de los trabajos de construcción del puente, le está cumpliendo a la gente, ya que era una obra que las dos administraciones federales anteriores se comprometieron a realizar y no consumaron. “Hoy, aunque a muchos incrédulos no les guste, estoy cumpliendo, gracias al apoyo total del presidente Enrique Peña Nieto, con quien en octubre de 2018 lo vendremos a inaugurar”.

Asimismo, pidió al consorcio encargado de la edificación de la moderna estructura, cumplir en tiempo y forma, al tiempo que aseguró estará supervisándola permanentemente.

“Todo mundo me decía que no se podía hacer el puente, y hoy es una realidad y un compromiso que estamos cumpliendo. Nadie puede estar en contra del desarrollo del pueblo, hay que anteponer los intereses de Carmen y Campeche por encima de los personales o de grupo”, puntualizó.

Finalmente, sostuvo que no hay gente que no tenga claro que Carmen es el motor económico, petrolero y de desarrollo de Campeche y de México, por lo que reiteró su llamado a la necesidad de unir voluntades y trabajar en equipo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Edilberto Buenfil Montalvo, rememoró que el primer puente de La Unidad se construyó hace 37 años durante la administración de Eugenio Echeverría Castellot, con el apoyo del presidente José López Portillo.

“Ese puente ahí está todavía, dando guerra, y después de 37 años viene otro gobernador comprometido con el pueblo de Carmen y de Campeche, e inicia las gestiones para la terminación de un puente que estaba abandonado; un gobernador con empeño y un presidente, Enrique Peña Nieto quien lo apoya para la construcción”, enfatizó.

El director del Centro SCT de Campeche, Eliasib Polanco Saldívar, indicó que el reinicio de los trabajos de construcción del puente de La Unidad representa la suma de esfuerzos importantes, al tiempo que significó que la entrega del Título de Concesión, entregada al gobernador por el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, fue un momento decisivo, resultado de muchos meses de trabajo.

Recordó que Ruiz Esparza, luego de firmar el documento, pidió felicitar al mandatario estatal porque es el título de concesión más rápido que ha otorgado en muchas décadas la SCT, y porque es el más importante, lo que testimonia la buena gestión de Moreno Cárdenas ante el gobierno federal.

En la moderna obra de ingeniería se invertirán alrededor de mil 500 millones de pesos; tendrá una longitud de 3.2 kilómetros; 14 metros de ancho para dar cabida a dos carriles de circulación, guarniciones, banquetas y acotamiento, así como un gálibo de 17 metros de altura. Además, a lo largo de la infraestructura se colocarán 114 postes de iluminación.

El mandatario estuvo acompañado, de más de un centenar de pobladores de Isla Agua y de Ciudad del Carmen, así como de su jefe de Oficina, Claudio Cetina Gómez, y de la delegada de la Semarnat, Rocío Abreu Artiñano.