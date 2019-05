AMENAZA DE BOMBA EN PAJARITOS, FUE FALSA ALARMA

La tarde de este jueves Petróleos Mexicanos (Pemex) activó los protocolos de seguridad en el complejo petroquímico de Pajaritos en Veracruz, debido a una supuesta amenaza de bomba que protección civil confirmó como una falsa alarma.

La empresa del estado confirmó que personal de seguridad física de Pemex, en conjunto con elementos militares revisaron las instalaciones para asegurarse que no existe ningún artefacto que ponga en riesgo la seguridad de su personal y de las instalaciones.

No se detalló el número de personas que fueron evacuadas del complejo; sin embargo, no se ha confirmado que no haya alguna persona afectada por dicha amenaza.

El portavoz de la petrolera dijo que la falsa alarma fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).