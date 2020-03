Amenazan pescadores con armarse por inseguridad en altamar

Luego de manifestar que solo quedó en “buenas intenciones” el compromiso del Comisionado de Pesca (Raúl Elenes Ángulo), de establecer vigilancia en las costas de Campeche, con la participación de la Guardia Nacional, entre otras instancias, Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas, deploró también la falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado pues no hay respuesta alguna a sus denuncias de robo de motores y advirtió que ante la inseguridad en la mar, pescadores comienzan a armarse por su seguridad.

Indicó en la reciente visita con el Comisionado de Pesca, se comprometió a brindar seguridad para las costas, y que participaría la Guardia Nacional “y todas las autoridades que tengan que involucrarse, pero a la fecha no hemos visto” por lo que “solo quedó en buenas intenciones”.

-No aguantamos más y los compañeros nos han dicho que por qué no hacemos la presión para que la autoridad federal, que es la que debe tener ese trabajo, haga lo que tenga que hacer, pero no ha habido la respuesta favorable y tenemos que seguir presionando para que nos ayuden, más que cuidar nuestro patrimonio, cuidar el recurso que ya está acabando.

Advirtió que los pescadores comenzarán a adquirir armas, es un llamado de alerta porque son cuantiosas las pérdidas por robo de motores, cuyo costo unitario supera los 250 mil pesos, así como la inseguridad.

-Hasta ahorita, en Campeche no nos han devuelto ningún motor que se haya robado –aseguró-. Eso es lamentable pues son más de 200, 300 motores perdidos, que no se han recuperado; han recuperado motores pero es lamentable porque no se le da a conocer al sector y se quedan en la Fiscalía, ahí los tienen y se van quedando…

El dirigente pesquero atribuyó esta situación a que muchas ocasiones “no quieren decir quién, cuántos motores, a veces por no afectar los intereses de alguien, pero queremos que cuando menos se recupere un motor y digan que se se entregaron a un pescador y ya vemos que hay un trabajo, pero hasta ahorita, el Fiscal no ha hecho el trabajo que debería haber hecho”.