América pone en lista de transferible a Renato Ibarra

El ecuatoriano Renato Ibarra está en la lista de transferibles de las Águilas del América y ya le están buscando equipo, confirmó el recién renovado técnico Miguel Herrera.

Como se recordará, Renato Ibarra se vio envuelto en un escándalo de violencia familiar e incluso estuvo recluido varios días luego que su esposa lo acusara de maltrato físico. El atacante ahora está a la venta.

El entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, quien apenas ayer reafirmó su unión con el club hasta el 2024, señaló que el ecuatoriano es un jugador importante para él, pero que la directiva le está buscando nuevo hogar.

“Para Miguel Herrera es un jugador importante, bueno a secas, pero no importa la opinión de Miguel Herrera, importa la opinión de la directiva. Si lo tienen entrenando en otra parte pues es algo que no sé, está a la venta Renato, están analizando la posibilidad de vender, eso es lo último que me ha comentado Santiago (Baños) y como dije, la verdad esperaremos a que nos digan qué va a pasar con él”, explicó el estratega.